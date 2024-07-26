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Сегодня, 02:29

Хомуха: «Для борьбы за чемпионство нынешнего состава ЦСКА недостаточно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что красно-синие в сезоне-2024/25 могут рассчитывать на попадание в призовую тройку РПЛ.

«В прошлом сезоне у ЦСКА действительно была проблема с укомплектованностью состава. Возможно, с новыми приобретениями армейцы теперь могут рассчитывать на попадание в призовую тройку.

Но для борьбы за чемпионство нынешнего состава недостаточно. Учитывая тот факт, что клуб ещё может покинуть Федор Чалов, ЦСКА просто останется без своего ведущего форварда, который может реализовывать атакующий потенциал команды», — цитирует Legalbet Хомуху.

Источник: Legalbet
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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