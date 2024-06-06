Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:55

Хомуха: «Если Зайнутдинова подпишут, то он поможет «Зениту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход Бактиера Зайнутдинова из «Бешикташа» в «Зенит».

«Зайнутдинов не будет считаться легионером в РПЛ. Это хороший трансфер, футболист уже адаптирован к российскому футболу. Если его подпишут, то он поможет «Зениту». То, что он играл в ЦСКА и переходит в «Зенит», такими категориями уже никто не мыслит. Я про преданность клубу и все остальное. Если предложение устраивает футболиста и клубы, то переход реализуется. Болельщики ЦСКА тоже нормально воспримут такой трансфер, ведь он не напрямую переходит. С Фернандесом сравнивать не надо, потому что в ЦСКА он провел много времени и был одним из ведущих игроков. Такого резонанса сейчас не будет», — цитирует Legalbet Хомуху.

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов сыграл 37 матчей за «Бешикташ» и забил один гол.

Источник: https://legalbet.ru/news/homuha-bolelshiki-tcska-normalno-vosprimut-perehod/
Бактиер Зайнутдинов
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Бузова и Медведева приняли участие в забеге на Никольской улице
«Флорида» во второй раз подряд сыграет в финале Кубка Стэнли
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Непомнящий: «Просто приветствую решение продлить контракт с Галактионовым»

Синьков: «Новиков — очень неплохая кандидатура для «Балтики»