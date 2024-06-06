Хомуха: «Если Зайнутдинова подпишут, то он поможет «Зениту»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход Бактиера Зайнутдинова из «Бешикташа» в «Зенит».

«Зайнутдинов не будет считаться легионером в РПЛ. Это хороший трансфер, футболист уже адаптирован к российскому футболу. Если его подпишут, то он поможет «Зениту». То, что он играл в ЦСКА и переходит в «Зенит», такими категориями уже никто не мыслит. Я про преданность клубу и все остальное. Если предложение устраивает футболиста и клубы, то переход реализуется. Болельщики ЦСКА тоже нормально воспримут такой трансфер, ведь он не напрямую переходит. С Фернандесом сравнивать не надо, потому что в ЦСКА он провел много времени и был одним из ведущих игроков. Такого резонанса сейчас не будет», — цитирует Legalbet Хомуху.

В сезоне-2023/24 Зайнутдинов сыграл 37 матчей за «Бешикташ» и забил один гол.