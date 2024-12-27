Хомуха: «Бителло не сделает «Зенит» сильнее»

Российский тренер Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможному переходе полузащитника «Динамо» Бителло в «Зенит».

«Бителло не сильнее бразильцев «Зенита», которые есть. Большой разницы между этими игроками нет. Бителло не сделает «Зенит» сильнее. У него долгосрочный контракт, и пока «Зенит» не заплатит ту сумму, которую захочет «Динамо», ни о каком переходе речи быть не может. Это все агентские игры, чтобы пробить большую зарплату для Бителло. Как только ему насыпят, все быстро успокоятся. В «Динамо» Бителло определяющий игрок команды. Без него «Динамо» станет слабее», — цитирует «РБ Спорт» Хомуху.

В этом сезоне Бителло сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 10 результативных передач.