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Сегодня, 04:52

Хомуха: «В России для Глушенкова точно предпочтительный вариант — это остаться в «Локомотиве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Зачем тиражировать слухи, если нет официальной позиции? Слух и есть слух. Их запускают агенты, чтобы решать свои вопросы. В России для Глушенкова точно предпочтительный вариант – это остаться в «Локомотиве», в команде, где ему доверяют и ценят, чем переходить куда-то.

Конечно, если во главе угла у него не стоит финансовый вопрос. Вне всякого сомнения, существует и риск сокращения игрового времени. В «Зените» конкуренция очень высокая. Единственный плюс, что Глушенков – россиянин, а лимит на легионеров увеличивает его шансы игры в стартовом составе. Но еще неизвестно, как он будет выступать и играть», – цитирует Legalbet Хомуху.

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. 10 июня появилась информация, что Глушенков ведет переговоры с «Зенитом».

Источник: https://legalbet.ru/news/homuha-dlya-glushenkova-predpochtitelnee-budet-ostatsya/
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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