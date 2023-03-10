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Хомуха: «ЦСКА не стал середняком, но российские футболисты выбирают «Зенит» и «Спартак»

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Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о регрессе команды в последние сезоны.

«Не сказал бы, что ЦСКА стал середняком, но то, что с 2018 года команда не претендует на чемпионский титул, конечно, неприятный момент для болельщиков. Клуб с такими традициями и возможностями должен бороться за чемпионство.
Сейчас все упирается в экономическую составляющую: иностранцы хорошего уровня не хотят приезжать в Россию в связи с нашим неучастием в еврокубках, а российские футболисты выбирают варианты как «Зенит», «Спартак». Для них эти клубы стали приоритетными», — цитирует Хомуху Sport24.

ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 5 марта команда Владимира Федотова в гостях проиграла «Сочи» (0:2) в 18-м туре чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-khomukha-ne-skazalby-chto-tsska-stal-serednyakom-seychas-vse-upirayetsya-v-ekonomicheskuyu-sostavlyayushchuyu
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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