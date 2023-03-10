Хомуха: «ЦСКА не стал середняком, но российские футболисты выбирают «Зенит» и «Спартак»

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о регрессе команды в последние сезоны.

«Не сказал бы, что ЦСКА стал середняком, но то, что с 2018 года команда не претендует на чемпионский титул, конечно, неприятный момент для болельщиков. Клуб с такими традициями и возможностями должен бороться за чемпионство.

Сейчас все упирается в экономическую составляющую: иностранцы хорошего уровня не хотят приезжать в Россию в связи с нашим неучастием в еврокубках, а российские футболисты выбирают варианты как «Зенит», «Спартак». Для них эти клубы стали приоритетными», — цитирует Хомуху Sport24.

ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 5 марта команда Владимира Федотова в гостях проиграла «Сочи» (0:2) в 18-м туре чемпионата России.