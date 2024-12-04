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Сегодня, 19:35

Хомуха: «Очевидно, что «Локомотив» попал в кризис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру «Локомотива» в последних турах чемпионата России.

«Весь состав «Локомотива» провалился в нестабильность? Раз команда регулярно теряет очки, то да. Но в этой ситуации нельзя разделять тренерский штаб, футболистов и руководство. Надо воспринимать все в совокупности. Но очевидно, что «Локомотив» попал в кризис», — приводит слова Хомухи Metaratings.ru.

«Локомотив» потерпел три поражения в трех последних матчах. Команда под руководством Михаила Галактионова проиграла «Спартаку» (2:5) и «Химкам» (1:3) в РПЛ, а также уступила московскому «Динамо» (0:1) в розыгрыше FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Хомуха
ФК Локомотив (Москва)
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