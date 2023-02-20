Хомуха: «Отрицательно отношусь к натурализации футболистов. Это неверная тенденция»

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможной натурализации бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Отрицательно отношусь к натурализации футболистов. Тем более в нынешней ситуации, когда сборная не играет в турнирах и переход иностранцев не имеет никакого отношения к футболу. Суть в том, чтобы не считаться легионерами, не более того. Здесь играют роль денежные интересы самих футболистов. Налог на прибыль будет уменьшен до 15%, сейчас же они платят гораздо больше — в этом основная причина.

Да, у нас был бразильский футболист, сыгравший на ЧМ. Могу представить иностранных игроков в составе нашей сборной, но это неверная тенденция и она ничего хорошего не даст российскому футболу. Не думаю, что приглашение иностранных футболистов в состав национальной сборной поможет повысить уровень российского футбола. Сегодня лучше сконцентрироваться на молодом поколении, чтобы на момент возвращения в УЕФА у нас уже были свои готовые ребята», — приводит Sport24 слова Хомухи.

Ранее в РФС назвали условия, при которых бразильские футболисты смогут выступать за сборную России.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.