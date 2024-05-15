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Сегодня, 14:30

Хомуха — об игре «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ: «Мотивацию поддерживать очень сложно»

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о повышении зарплат у игроков петербургского клуба.

«Меня не удивило, что клуб заранее объявил о продлении контракта с Семаком и повышении зарплат футболистам. Это, наоборот, мотивирует и тренерский штаб, и футболистов. Это доверие должно повлиять положительно.

Понятно, что бразильские футболисты играют за «Зенит» уже не первый год, поэтому постоянные победы в чемпионате притупляют чувства. С этим непросто справляться. Возможно, у них есть предложения из других стран. Мотивацию поддерживать очень сложно, но это необходимо. Семак с этим хорошо справляется», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Ранее стало известно, что петербургский клуб планирует 25 мая продлить соглашение с главным тренером клуба Сергеем Семаком еще на 5 лет.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Хомуха
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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