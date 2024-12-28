Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:10

Хомуха: «Уход Роши не будет большой потерей для ЦСКА»

Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный уход из клуба защитника Виллиана Роши.

«Насколько я понимаю, на весеннюю часть чемпионата ЦСКА планирует видоизменить свою игру и схему, где уже не будет трех центральных защитников, а будет всего два. Поэтому в целом есть те, кто может без проблем заменить Рошу. Думаю, уход Роши не будет большой потерей для ЦСКА. Роша очень много пропускает из-за дисквалификаций, получает много желтых и красных карточек. На поле он действует не очень дисциплинированно, и от этого зачастую сильно страдает команда. Безусловно, он неплохой защитник по меркам чемпионата России, но не более того. У ЦСКА остается пара Дивеев-Мойзес. Еще есть молодые Лукин и Агапов. Если клуб устроит предложение по Роше, то повторюсь, что его уход не будет большой проблемой», — сказал Хомуха Legalbet.ru.

Ранее сообщалось, что Роша согласовал трехлетний контракт с бразильским «Интернасьоналом».

Бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел за армейцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.

Источник: LegalBet
1
Дмитрий Хомуха
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Читайте также
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
РФС дисквалифицировал 5 футболистов за участие в договорных матчах
Сегодня
Вчера
Неделя