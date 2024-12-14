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Сегодня, 17:30

Хомуха: «Зениту» надо отпускать Клаудиньо и Вендела, им сложно находить мотивацию»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, стоит ли петербуржцам рассмотреть вопрос о продаже Вендела и Клаудиньо.

«Когда у футболистов пропадает мотивация, это ничем хорошим не заканчивается. За Клаудиньо и Вендела заплатили большие деньги. Если «Зениту» предложат хорошую сумму, клубу надо их отпускать. Каждый год «Зенит» становится чемпионом и выигрывает кубок. Находить мотивацию им очень сложно. Тем более у них есть предложения из Бразилии», — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи.

В этом сезоне Вендел провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 11 голевых передач. На счету Клаудиньо 1 гол и 5 результативных передач в 20 играх. Контракты обоих футболистов с сине-бело-голубыми рассчитаны до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
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Дмитрий Хомуха
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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