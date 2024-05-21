Дмитрий Хомуха: «По вкладу в игру команды Константин выглядит предпочтительнее Кассьерры»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха считает Константина Тюкавина из «Динамо» лучшим нападающим сезона в РПЛ.

«Если учитывать забитые мячи, то Кассьерра впереди Тюкавина. По вкладу в игру команды Константин выглядит предпочтительнее. Тюкавин сделал качественный скачок вперед. Если брать матчи «Динамо» с лидерами чемпионата, Константин не всегда хорошо проявлял себя на поле», — цитирует «РБ Спорт» Хомуху.

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.