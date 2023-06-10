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Экс-гендиректор «Динамо» Иванов — о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Ту мач». Не нравится формат, подход к герою...»

Александр Кружков
Обозреватель
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов поделился мнением о шоу экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Как вам юмористические опыты на YouTube Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы?

— Я не в восторге. В моем понимании — «ту мач». Дело не в количестве ненормативной лексики, которая и у нас в эфире иногда проскакивает. Мне не нравится сам формат, подход к герою, неудачные шутки, которые ведущие подолгу разгоняют. С моей точки зрения, в «Коммент.Шоу» есть более качественные программы.

 
Квинси Промес и&nbsp;Руслан Литвинов. Дмитрий Иванов: «В «Спартаке» два классных игрока — Промес и Литвинов. Остальные — средненькие даже по меркам РПЛ»

 

Артем Дзюба
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Иванов (руководитель)
Леонид Слуцкий
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