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Дмитрий Иванов: «Динамо» нужен такой тренер, как Черчесов. Или Кобелев»

Александр Кружков
Обозреватель
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде
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Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, кто мог бы возглавить бело-голубых.

— Если бы решение зависело исключительно от вас — кто бы сегодня тренировал ваше любимое «Динамо», за которое болеете с детства?

— Первым на ум приходит Черчесов. Я не большой поклонник Станислава Саламовича, но прекрасно понимаю, что сейчас «Динамо» нужен именно такой тренер. Вот он быстро навел бы там порядок. Другое дело, насколько это интересно самому Черчесову, который комфортно чувствует себя в Венгрии, недавно еще на год продлил контракт с «Ференцварошем»...

А из тех, кто свободен, кандидат номер один — Кобелев. Мой старый товарищ и очень хороший специалист. В нем сомнений нет, по профессиональным качествам — топ. Вы же помните, что с Кобелевым в 2008-м «Динамо» завоевало бронзовые медали. Кто смог повторить этот успех? Только Шварц. Четырнадцать лет спустя.

— Почему Кобелев уже шесть лет не востребован?

— Ошибаетесь! У него было много предложений. Некоторые клубы РПЛ, первого дивизиона забрасывали удочки и через меня. Но Андрею неинтересно работать в команде, где нет больших задач. Говорит: «Зачем размениваться?» В чем-то его понимаю. Но и шесть лет без практики — срок приличный. Пора возвращаться в профессию.

 
Квинси Промес и&nbsp;Руслан Литвинов. Дмитрий Иванов: «В «Спартаке» два классных игрока — Промес и Литвинов. Остальные — средненькие даже по меркам РПЛ»

 

Андрей Кобелев (футбол)
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Иванов (руководитель)
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