Экс-гендиректор «Динамо» Иванов: «Руководители клубов лукавят, когда говорят, что им не хватает фанатского движа»

Бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в интервью «СЭ» высказал мнение о внедрении Fan ID и бойкоте фанатов.

— Открытие сезона со знаком минус?

— Внедрение Fan ID. Я как был его сторонником, так и остаюсь. Но пора признать, что запуск этой системы прошел с большими перекосами.

На мой взгляд, сначала нужно было провести амнистию болельщиков. Разумеется, не тех, кто замешан в уголовных историях. Речь о людях, которые совершали административные правонарушения. Кроме того, Fan ID должен был стать не обычным пропуском на футбол, а своего рода бонусной картой. С программой лояльности, какими-то привилегиями. Не случилось ни того ни другого. Жаль.

Болельщицкий бойкот я не одобряю. Слишком прямолинейный подход. Вдобавок он привел к тому, что активные фанаты просто вычеркнули себя из футбольного сообщества. Раньше-то к их мнению прислушивались. Это была реально могучая сила, которая могла повлиять на судьбу игрока, тренера, менеджера.

Когда сейчас руководители наших клубов говорят в интервью, что им не хватает фанатского движа, я понимаю — лукавят. Да они счастливы, что на стадионе никого нет! Завалил сезон — и никто тебя с трибун не костерит, не вывешивает обидные баннеры. Так что можно спокойно налить в уши своим акционерам — мол, все в порядке, работа кипит... И те верят!