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Сегодня, 15:40

Полузащитник «Рубина» Кабутов: «Судья за ЦСКА, наверное, болеет»

Кабутов прокомментировал отмененный гол в матче «Рубин» — ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Дмитрий Кабутов.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов прокомментировал отмененный гол хавбека казанцев Николы Чумича в ворота ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ.

«Отмененный гол? Не понимаю решения арбитра, я не увидел там руки. Все мелкие фолы свистят в одну сторону. Наверное, судья сегодня за ЦСКА болеет. Если мы сегодня не возьмем три очка, будет обидно», — сказал Кабутов в перерыве в эфире канала «Матч премьер».

Полузащитник казанцев Чумич забил на 5-й минуте. Но ВАР подсказал Павлу Кукуяну, что в моменте перед голом Иву сыграл рукой. После чего судья отменил взятие ворот.

На момент 78-й минуты счет встречи — 0:0.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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