Представитель Дюпина: «Юрий готов доказывать свой уровень и ждать шанса»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал об адаптации голкипера Юрия Дюпина в «Краснодаре».

«Юрий получает игровое время в кубковых матчах. Конечно, как и любому футболисту, ему хотелось бы выходить на поле чаще, но Дюпин готов доказывать свой уровень и ждать шанса. Он отлично освоился в «Краснодаре», это прекрасный клуб, ему очень нравится город, он там счастлив. А игровые минуты придут, в этом я не сомневаюсь», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне Юрий Дюпин провел 4 матча за «Краснодар».