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31 октября, 23:47

Представитель Дюпина: «Юрий готов доказывать свой уровень и ждать шанса»

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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал об адаптации голкипера Юрия Дюпина в «Краснодаре».

«Юрий получает игровое время в кубковых матчах. Конечно, как и любому футболисту, ему хотелось бы выходить на поле чаще, но Дюпин готов доказывать свой уровень и ждать шанса. Он отлично освоился в «Краснодаре», это прекрасный клуб, ему очень нравится город, он там счастлив. А игровые минуты придут, в этом я не сомневаюсь», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне Юрий Дюпин провел 4 матча за «Краснодар».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Юрий Дюпин
ФК Краснодар

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