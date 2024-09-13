Дмитрий Комбаров: «У меня есть мечта и цель стать главным тренером «Спартака»

Бывший защитник «Спартака», а ныне тренер Дмитрий Комбаров рассказал, что мечтает возглавить красно-белых.

«Мои амбиции как тренера — всегда расти, идти вперед, совершенствоваться и учиться. Футбол постоянно прогрессирует, так что многому еще надо учиться. Нужно идти в ногу с футболом, его тенденциями и временем. Поэтому надо не выпадать из ритма и работать.

Если говорить про стиль, то предпочитаю агрессивную атакующую игру в большей степени с коротким и средним пасом. Если кратко: в атаку — агрессия, агрессия и еще раз агрессия. Кончено, у меня есть мечта и цель стать главным тренером «Спартака», но сейчас есть куда расти и чему учиться. Я работаю на том месте, где нахожусь сейчас и отдаюсь полностью делу", — цитирует Sport24 Комбарова.