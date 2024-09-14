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Сегодня, 07:15

Комбаров: «Уже видно, что Барко — лидер «Спартака» и ведет за собой игру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил игру аргентинского полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«У «Спартака» хорошие новички пришли в это трансферное окно. Из них всех я бы выделил Барко. Он очень резкий и в простых ситуациях не теряет мячи. Уже видно, что он — лидер команды и ведет за собой игру. Поэтому среди всех трансферов его бы выделил в особенности», — цитирует Legalbet Комбарова.

25-летний аргентинец 25 июля перешел из «Ривер Плейта» в «Спартак». В 6 матчах РПЛ он забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

После 7 туров красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, потерпев лишь одно поражение.

Источник: Legalbet
Дмитрий Комбаров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко

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