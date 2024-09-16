Дмитрий Комбаров: «Мне нравится «Спартак» при Станковиче. Команда может навязать борьбу за первые места»

Бывший защитник «Спартака», главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров поделился мнением об игре основной команды красно-белых под руководством Деяна Станковича.

«Нравится ли мне «Спартак» при Станковиче? Да, нравится. Команда может навязать борьбу за первые места. Собрано много очень хороших футболистов — один Эсекьель Барко чего стоит. Так что верю в команду. Уход Соболева в «Зенит»? Это его выбор.

Пока плотного общения со Станковичем нет, потому что у него с основной командой постоянно матчи и подготовка к ним, у меня со второй командой тоже. Понятно, что главная команда иногда забирает у нас футболистов, когда не хватает кого-то, чтобы закрыть позицию. В этом смысле у нас есть коммуникация, но чтобы сесть и провести длинный разговор — такого пока не было. За коммуникацию между второй и первой командой отвечает Артем Ребров, который находится в штабе первой команды. С самим Станковичем пока не обсуждали взаимодействие», — приводят «Известия» слова Комбарова.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 15 очками после 8 туров.