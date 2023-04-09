Дмитрий Кузнецов: «Дзюба? Забивать «Пари НН» и «Зениту» — это разные вещи»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (2:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Можно сказать, что «Зенит» почти чемпион, — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова. — У «Зенита» более укомплектованный состав, чем у преследователей, у них более сбалансированная игра. «Ростов» по составу не может тягаться, то, что они идут на втором месте, уже хорошо».

Также специалист оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Он не мог же растерять свои бомбардирские качества за несколько месяцев. Это все никуда не делось. Но здесь совсем другой уровень команды. Забивать «Пари НН» и «Зениту» — это разные вещи. Другая интенсивность, другое сопротивление защитников, все быстрее. Когда «Зенит» включается и играет в полную силу, у них сразу возникает преимущество», — заявил Кузнецов.

Дзюба, бывший форвард «Зенита», вышел на поле в стартовом составе «Локомотива» и провел весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.