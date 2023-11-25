Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:06

Кузнецов: «Личка перед матчем между «Динамо» и 2DROTS просил совет, как обыграть ЦСКА»

Кузнецов поделился мнением о матче ЦСКА — «Динамо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором армейцы сыграют с «Динамо».

«ЦСКА и «Динамо» сейчас на хорошем ходу. Невозможно определить, кто победит, это московское дерби. Нас ждет интересное противостояние. Личка перед матчем между «Динамо» и 2DROTS просил совет, как обыграть ЦСКА. Должно быть огромное желание, холодная голова и правильный анализ действий соперника. А слабые места пусть Марцел сам ищет. Я не буду говорить, Федотов тоже мой друг», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-lichka-pered-matchem-mezhdu-dinamo-i-2drots-prosil-sovet-kak-obygrat-cska-308982/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
4
0
Читайте также
«Они не понимают, где находятся». Джокович разгневал ВАДА, Черногорию и Косово
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Булыкин — о матче «Локомотива» и «Крыльев»: «Мы приближаемся к чемпионату Англии»
«Зенит» — «Сочи»: Родригао вывел хозяев вперед
«Зенит» — «Сочи»: Родригао забил бывшей команде. Онлайн-трансляция матча
Баринов после матча с «Крыльями» назвал ассистента арбитра позором футбола
Невероятные «Крылья»! На 93-й минуте горели в два мяча, но вырвали ничью с «Локомотивом»
«Крылья Советов» — «Локомотив»: видео голов матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Крылья Советов» — «Локомотив»: Гарре забил с пенальти на 90+10-й минуте и сравнял счет

«Крылья Советов» — «Локомотив»: видео голов матча