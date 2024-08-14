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Сегодня, 15:59

Кузнецов — о Сергееве в ЦСКА: «Это не будет потерей для «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Ивана Сергеева в ЦСКА.

«Способен Сергеев заменить Чалова? Он еще не играл в ЦСКА. Иван выступал за «Зенит» и «Крылья». Я думаю, что в прошлом сезоне он не очень много играл. Сергеев хорошо выходил на замену, забивал. Как он себя проявит в ЦСКА, никому неизвестно. Этот трансфер станет потеряй для «Зенита»? Если «Зенит» ищет форварда, то не будет потерей», — приводит слова Кузнецова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 29-летний Сергеев сыграл 2 матча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: Спорт День за Днем
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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