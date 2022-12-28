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Кузнецов: «Если уйдем в Азию, можем уже не вернуться. Но если не уйдем, то с кем нам соревноваться?»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением по поводу возможного перехода РФС в АФК.

«У меня двоякое мнение. Если мы уйдем в Азию, то можем уже не вернуться, нам просто не дадут. Но если мы ней уйдем, то с кем нам соревноваться в футбольном плане, с командами какого уровня? Европейцы же не хотят с нами играть. Если мы не играем с сильными командами, мы не растем, это однозначно. Не знаю, я приму любое решение, главное, чтобы оно было на пользу нашему футболу», — сказал Кузнецов «СЭ».

Исполком Российского футбольного союза (РФС) по переходу в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) состоится 30 декабря 2022 года.

Дмитрий Кузнецов
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