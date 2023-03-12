0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

Кузнецов: «ЦСКА обязан побеждать «Крылья», если хочет вклиниться в зону призовых мест»

Кузнецов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Крылья Советов»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».

«После поражения с «Сочи» ЦСКА обязан побеждать. Все ждут от них только победы. Хотя «Крылья Советов» не подарок. Очень хорошая, сбалансированная команда, быстрая и молодая. У ЦСКА могут возникнуть проблемы. Ошибки, которые были допущены в матче с «Сочи», они, естественно, исправят: посмотрят видео с игрой «Крыльев Советов», найдут слабые места. Должны их обыгрывать, если хотят вклиниться в зону призовых мест. Но это будет непросто. Что касается чемпионской гонки, уже большой разрыв в очках. Я думаю, его будет очень тяжело ликвидировать. Когда есть надежная игра, которая приносит результат, — это дает какой-то оптимизм. Просматривается тенденция победителей. Надо побеждать — и со всеми соперниками. А как побеждать, если при такой игре мы теряем очки с «Сочи»? Если команда действительно претендует на что-то, то она должна не только набирать очки, но и показывать добротную игру. Здесь пока этой игры не прослеживается», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 12 марта. Начало — в 16:30 по мск.

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Крылья Советов» — на 11-м месте (19 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5029007-kuznecov-cska-obyazan-pobezhdat-krylya-esli-hochet-vklinitsya-v-zonu-prizovyh-mest.html
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ВВС отстранила от эфира комментатора Гари Линекера
Российских фехтовальщиков вернули на международную арену. Это прорыв!
СМИ узнали о страхе Запада из-за применения РФ «Кинжалов» на Украине
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Twitter раскритиковали Макрона после слов о поражении России
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Михаил Кержаков: «Выражаю комплименты «Химкам» — очень смелый футбол»
Заболотный забил в РПЛ впервые с декабря 2021 года
Караваев: «Все игры тяжелые, когда идет борьба за чемпионство»
ЦСКА — «Крылья Советов»: Чалов сделал счет разгромным
Мантуан о двух пропущенных мячах от «Химок»: «Это была потеря концентрации с нашей стороны»
Радченко назвал непростым матч «Зенита» против «Химок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гогниев о поражении «Химок» от «Зенита»: «Не хотелось, чтобы исход был таким. Мы наиграли минимум на ничью»

Масалитин не считает ЦСКА фаворитом в матче с «Крыльями Советов»