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Сегодня, 15:49

Кузнецов считает Зимний кубок РПЛ очень полезным: «Наши клубы смогут обнаружить свои проблемы»

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Бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«Считаю, что турнир очень полезный. Все команды находятся на подготовительном этапе. Играть с командами сильными — это всегда хорошо. Наши клубы смогут обнаружить свои проблемы: где нужно подправить что-то, какие позиции усилить. Кроме того, трофей же разыгрывается. Значит, напряжение на этих матчах будет совсем иное, без проходных игр», — сказал Кузнецов «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Дарик Агаларов

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