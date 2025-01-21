Кузнецов считает Зимний кубок РПЛ очень полезным: «Наши клубы смогут обнаружить свои проблемы»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«Считаю, что турнир очень полезный. Все команды находятся на подготовительном этапе. Играть с командами сильными — это всегда хорошо. Наши клубы смогут обнаружить свои проблемы: где нужно подправить что-то, какие позиции усилить. Кроме того, трофей же разыгрывается. Значит, напряжение на этих матчах будет совсем иное, без проходных игр», — сказал Кузнецов «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Дарик Агаларов