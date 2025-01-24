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Сегодня, 18:35

Кузнецов считает сделку «Зенита» верной: «Артур и Вендел были уже немотивированными игроками, отбывающими номер»

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» оценил уход футболистов Артура и Вендела из «Зенита».

«Артур и Вендел были уже немотивированными игроками. Отбывали номер. Так, конечно, нельзя. Уговаривать кого-то не нужно, у людей было желание сменить клуб. Поэтому «Зенит» поступил верно», — сказал Кузнецов «СЭ».

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет еще один полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике.

Дарик Агаларов

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