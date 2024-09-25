Кузнецов — о Пьяниче в ЦСКА: «Совершенно непонятно, как такие трансферы происходят»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход экс-игрока «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.

«А сколько ему лет, 34, так ведь? Тогда все ясно. Думаю, мы не вправе ожидать, что он чем-то поможет ЦСКА. Я просто не знаю, как он поможет. Ладно, если бы он был на виду последние пару лет или был помоложе, но так мне совершенно непонятно, как такие трансферы происходят», — сказал Кузнецов «СЭ».

Бывший защитник ЦСКА также прокомментировал раннее заявление Пьянича о нежелании проводить товарищеский матч со сборной России.

«Есть вопросы к тому, кто его привез в ЦСКА. Понимаете, раньше трансферы проходили таким образом, что в клубе брали пацанов в таком возрасте, в котором они уже могли заиграть в топовых клубах. Мы их засвечивали, а затем продавали. Сейчас я не понимаю, зачем брать 34-летнего футболиста, до этого игравшего в ОАЭ. Не знаю, будет ли он биться за клуб или нет, поэтому этот трансфер мне непонятен. А теперь ведь ради него придется кого-нибудь посадить на лавку. И кого мы посадим — Облякова или кого-то другого? Для меня еще непонятны такие трансферы потому, что мы не участвуем в еврокубках. Поэтому зачем нам иностранцы, если мы можем своих пацанов обкатывать и готовить, давать им игровую практику. Но, конечно, мы посмотрим за ним, может, он сможет дать что-нибудь команде и привнести нового. Все-таки он играл и в «Ювентусе», и в «Роме», — добавил Кузнецов.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Денис Сафронов