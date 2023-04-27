Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:24

Кузнецов: «Уход Карраскаля не станет проблемой для ЦСКА, есть Обляков, Ермаков»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный уход Хорхе Карраскаля из ЦСКА.

«Если у Карраскаля есть предложение выгоднее, чем дает ему ЦСКА, то, конечно, надо уходить, — цитирует Кузнецова «РБ Спорт». — Хорхе последнее время мало играет, и без него справлялись. Не считаю, что он станет какой-то потерей для армейцев. Кто его заменит? Ермаков, Обляков. У ЦСКА группа атаки нормальная. Ермакова уже подпускали, он полноценный игрок основного состава, Носова еще подпускают сейчас. Есть кому играть. В центре играют Мендес, Зделар, Кучаев. Думаю, на следующий год подберут еще кого-то. Уход Карраскаля не станет проблемой», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

ЦСКА выкупил Карраскаля из «Ривер Плейта» летом прошлого года. В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 22 матча в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий буквально заставил Дина победить себя. Мнение Карякина
Украина может выйти в группу «А» на ЧМ. Обыгравший ее Китай снова опозорился
В США предложили способ решения конфликта на Украине
Один человек пострадал в результате взрыва в Мелитополе
Сербский доброволец назвал издевательства над русскими идеологией ВСУ
Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук раскритиковал длинную летнюю паузу в РПЛ

Мостовой рассказал, с какими футболистами «Спартаку» нужно расстаться летом