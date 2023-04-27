Кузнецов: «Уход Карраскаля не станет проблемой для ЦСКА, есть Обляков, Ермаков»

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный уход Хорхе Карраскаля из ЦСКА.

«Если у Карраскаля есть предложение выгоднее, чем дает ему ЦСКА, то, конечно, надо уходить, — цитирует Кузнецова «РБ Спорт». — Хорхе последнее время мало играет, и без него справлялись. Не считаю, что он станет какой-то потерей для армейцев. Кто его заменит? Ермаков, Обляков. У ЦСКА группа атаки нормальная. Ермакова уже подпускали, он полноценный игрок основного состава, Носова еще подпускают сейчас. Есть кому играть. В центре играют Мендес, Зделар, Кучаев. Думаю, на следующий год подберут еще кого-то. Уход Карраскаля не станет проблемой», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

ЦСКА выкупил Карраскаля из «Ривер Плейта» летом прошлого года. В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 22 матча в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.