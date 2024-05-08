Дмитрий Кузнецов: «Если ЦСКА финиширует вне первой семерки в РПЛ — это будет провал»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, кто виноват в неудачном выступлении армейцев в чемпионате России.

«Вина всего клуба и всей команды. Почему мы привыкли списывать все на одного человека? Он тренирует команду, но играют футболисты. Думаю, что надо со всех спрашивать. Если ЦСКА финиширует вне первой семерки — это не позор. Это будет провал. И неудачный сезон», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

После 27 туров ЦСКА (39 очков) занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Также команда Владимира Федотова продолжает борьбу за Кубок России. В первом матче финала Пути РПЛ армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).