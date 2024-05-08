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Сегодня, 19:57

Дмитрий Кузнецов: «Если ЦСКА финиширует вне первой семерки в РПЛ — это будет провал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, кто виноват в неудачном выступлении армейцев в чемпионате России.

«Вина всего клуба и всей команды. Почему мы привыкли списывать все на одного человека? Он тренирует команду, но играют футболисты. Думаю, что надо со всех спрашивать. Если ЦСКА финиширует вне первой семерки — это не позор. Это будет провал. И неудачный сезон», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

После 27 туров ЦСКА (39 очков) занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Также команда Владимира Федотова продолжает борьбу за Кубок России. В первом матче финала Пути РПЛ армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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