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Сегодня, 13:55

Дмитрий Кузнецов рассказал об обстоятельствах гибели вратаря Михаила Еремина в ночь после победы в Кубке СССР

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — капитан последних чемпионов СССР — ЦСКА 1991 года, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» рассказал об обстоятельствах трагической гибели вратаря той команды Михаила Еремина в автокатастрофе в ночь после победы армейцев в финале Кубка СССР 1990/91 над «Торпедо» (3:2).

— Одна из самых жутких историй нашего футбола — гибель вратаря ЦСКА Михаила Еремина в ночь после выигрыша Кубка СССР в 91-м у «Торпедо».

— Родного человека потеряли... Судьба. Если бы поехали отмечать все вместе после Кубка — ничего бы не случилось. Никто бы Ерему от себя не отпустил, он с нами бухал бы, а потом домой повезли бы. А он уехал в Зеленоград праздновать день рождения друга. И вместе с ним разбился...

— Тот тоже погиб?

— Да. У него день рождения был 19 июня. А мы играли финал Кубка 23-го. После игры говорим: «Поехали в ресторан, выпьем». Он: «Да я на завтра заказал ресторан «Солярис» в гостинице «Космос» — и день рождения мой отметим, и победу». Отметили...

— Легенда не врет, что на могиле Еремина вы пообещали друг другу выиграть тот чемпионат Союза, которому суждено было стать последним?

— Не пообещали, а просто сказали: «Давайте, ребят, в память о Мишке выиграем». Сказали и сделали. Чувствовали, что команда мощная, никто с нами не сдюжит.

— Вас же после победы в Кубке болельщики на руках до автобуса несли?

— Да. Это было что-то! Подняли и понесли. А у нас полные сумки шампанского, и я свою держу, не отпускаю. Кричу: «Шампанское не разбейте! А то сейчас бросите меня...» Не разбили, — сказал Кузнецов «СЭ».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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