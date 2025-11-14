Видео
14 ноября, 19:10

Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»

Дарик Агаларов

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» высказался о будущем футболистов армейцев Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.

«Есть отрицательный пример Захаряна. Он хорошо заявил о себе в «Динамо», но после переезда пошли травмы, пропуски больших отрезков, отсутствие нормального восстановления. Оказался не готов. Кисляк и Глебов прибавляют сейчас, становятся лидерами, зарабатывают место в составе сборной. У них все получается. В их положении нужна сейчас стабильность. А вот уже через 1-2 года, когда они еще сильнее прибавят, от них никто не откажется. За Кисляком и Глебовым буду еще серьезнее следить, борьба за них среди европейских клубов только обострится. Сейчас нужно показывать свой максимум», — сказал Кузнецов «СЭ».

В текущем сезоне 20-летний Кисляк провел 22 матча в составе армейцев во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

20-летний полузащитник армейцев Глебов забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 18 матчах сезона.

6

  • Petr Bitkin

    ....Вот дима галябин... помню, в одном троллейбусе... ах, я это уже говорил на этом "ресурсе". Вас ипут, но вы не крепчаете А дрессируют даже медведей :)

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Голоавин сашка - дутый номер гнида рыболовлева.... Загубили посона... ольТеперь тогльео на пиано касио играть...

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Хороший материал. Помн Диму.ФШСМ, потм ЦСКА... КАПИТАН, улыбнитесь :) 1991, и ещё :)

    14.11.2025

  • Ратель

    Собственно, пример Захаряна должен их обоих научить, что лучше брать пример с Акинфеева.

    14.11.2025

  • URMA

    Разве только Захарян,как неудачный пример?. Один только Головин еще, как то отвечает выданному авансу. А остальные так и остаются во втором выборе,где бы они не выступали из сильных чемпионатов.

    14.11.2025

    Матвей Кисляк
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Кирилл Глебов
