Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»

14 ноября, 19:10
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» высказался о будущем футболистов армейцев Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
«Есть отрицательный пример Захаряна. Он хорошо заявил о себе в «Динамо», но после переезда пошли травмы, пропуски больших отрезков, отсутствие нормального восстановления. Оказался не готов. Кисляк и Глебов прибавляют сейчас, становятся лидерами, зарабатывают место в составе сборной. У них все получается. В их положении нужна сейчас стабильность. А вот уже через 1-2 года, когда они еще сильнее прибавят, от них никто не откажется. За Кисляком и Глебовым буду еще серьезнее следить, борьба за них среди европейских клубов только обострится. Сейчас нужно показывать свой максимум», — сказал Кузнецов «СЭ».
В текущем сезоне 20-летний Кисляк провел 22 матча в составе армейцев во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.
20-летний полузащитник армейцев Глебов забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 18 матчах сезона.
Ратель
Собственно, пример Захаряна должен их обоих научить, что лучше брать пример с Акинфеева.
14.11.2025
URMA
Разве только Захарян,как неудачный пример?. Один только Головин еще, как то отвечает выданному авансу. А остальные так и остаются во втором выборе,где бы они не выступали из сильных чемпионатов.
14.11.2025