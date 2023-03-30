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Дмитрий Кузнецов: «Сейчас Дзюба в оптимальном состоянии, но что будет, если он перестанет забивать?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о решении РПЛ вручить форварду «Локомотива» Артему Дзюбе награду как лучшему игроку марта.

«Дзюба забивал голы. Наверное, это главный показатель? Забил больше всех, вот и выиграл. Не думаю, что его номинация как-то говорит об уровне РПЛ. Это здесь ни при чем. Меня часто спрашивают, почему его в сборную не вызывают. Но сколько мы еще не будем участвовать в отборе на Европу или мир? Да, он хороший футболист, но не будет играть через 15-20 лет. Сейчас надо наигрывать молодых. Артем — опытный человек, игрок высокого уровня. Но его нынешняя статистика не говорит о том, что через месяц он останется в такой же форме. Это зависит от множества факторов. Сейчас, возможно, он в оптимальном состоянии. А если перестанет забивать? Что о нем будут говорить?», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В среду 29 марта, Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ в марте.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

В текущем месяце 34-летний форвард провел за железнодорожников 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-sejchas-dzyuba-v-optimal-nom-sostoyanii-no-chto-budet-esli-on-perestanet-zabivat/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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