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Сегодня, 16:26

Дмитрий Медведев назвал победу «Зенита» в РПЛ Божьим промыслом

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Фото Global Look Press
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что победа «Зенита» в чемпионате России — это труд тренерского коллектива и игроков.

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита», и промысел Божий», — приводит РИА Новости слова Медведева.

 
Сергей Семак. «Семак располагает к себе своей верой в Бога, миролюбием. Он же протянул руку Дзюбе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»

Он признался, что ему, «как питерскому человеку», была приятна победа футбольной команды Санкт-Петербурга.

«Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» — чемпион», — добавил Медведев.

«Зенит» стал благодаря победе над «Ростовом» (2:1) и поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в шестой раз подряд и 10-й в истории.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Медведев
ФК Зенит
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