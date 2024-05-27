Дмитрий Медведев назвал победу «Зенита» в РПЛ Божьим промыслом

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что победа «Зенита» в чемпионате России — это труд тренерского коллектива и игроков.

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита», и промысел Божий», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он признался, что ему, «как питерскому человеку», была приятна победа футбольной команды Санкт-Петербурга.

«Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» — чемпион», — добавил Медведев.

«Зенит» стал благодаря победе над «Ростовом» (2:1) и поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в шестой раз подряд и 10-й в истории.