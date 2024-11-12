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Судейство

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Парфенов — о дисквалификации Литвинова: «Будь я на месте комиссии, принял бы другое решение»

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС по дисквалификации защитника красно-белых Руслана Литвинова после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Был бы я в комиссии, может, какое-то другое решение принял. Но есть другие люди, они определяют меру наказания. Справедливо ли наказание? Что сейчас уже говорить об этом? Оно есть и все», — сказал Парфенов «СЭ»

23-летний футболист получил дисквалификацию на два матча. Во втором тайме дерби между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены Литвинов и Виллиан Роша.

Александр Абустин

Дмитрий Парфенов
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)

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