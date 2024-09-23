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Сегодня, 02:13

Парфенов: «Хочется, чтобы в «Спартаке» был не один лидер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Парфенов рассчитывает, что у красно-белых не только Эсекьеле Барко был лидером на поле.

«Барко — футболист, который делает разницу, помогает команде добиваться результата, но хочется, чтобы был не один лидер, а наши ребята тоже брали на себя роль лидеров. Уже пора, а то постоянно ходить молодыми и перспективными — так быстро время пролетит. Так что хочется обратиться к ребятам, чтобы они рядом с такими игроками прибавляли, прибавляли и давали результат», — цитриует «РБ Спорт» Парфенова.

25-летний Барко в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи в 8 матчах РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко

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