Парфенов: «Станкович — футболист высокого уровня, сколько сезонов в Италии провел, мастер как игрок»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Парфенов прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Мне кажется, что это хороший, достойный вариант, еще помощники приедут, хороший штаб. Вот работа спортивного директора, он сказал, что будет иностранец, вот и пришел. Будем болеть за нашу команду, будем поддерживать. Здесь хотелось бы, чтобы игроки подсобрались и разозлись немного, а то как-то все так получается, что все время кто-то виноват. Мотивации в себе нужно поискать немного, уже то, что ты играешь в таком клубе, является сумасшедшей мотивацией, плюс футболист с именем хороший приходит. Станкович — футболист высокого уровня, сколько сезонов в Италии провел, мастер как игрок», — цитирует ТАСС Парфенова.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.