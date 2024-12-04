Парфенов — об игре Самородова за «Ахмат»: «Надо было время на адаптацию»

Бывший главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов поделился мнением об игре нападающего сборной Казахстана Максима Самородова за «Ахмат».

«Что касается того, что творит в последнее время в «Ахмате» Самородов, то Макс не удивил. Ждал от него этого. Определенное время надо было на адаптацию, плюс смена тренера. Не забывайте — одно дело бороться за медали, второе — сохранить место команды в лиге. Когда ты на мяче весь матч, то и голевых действий у тебя больше. Сейчас другая ситуация для него. Уверен, справится», — приводит слова Парфенова Legalbet.kz.

22-летний Самородов перешел в «Ахмат» в августе 2024 года из «Актобе». За российский клуб казахстанский форвард провел 16 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.