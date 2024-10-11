Парфенов — о сохранении Осинькина в «Крыльях»: «Что мешает игрокам выходить на поле и умирать за тренера?»

Российский тренер Дмитрий Парфенов отреагировал на решение «Крыльев Советов» сохранить Игоря Осинькина на посту главного тренера команды.

«В любой ситуации надо понимать, что там внутри происходит. Учитывая, что в принципе Осинькин знает достаточно много игроков. Даже с юношеского футбола. Но здесь есть один момент. Иногда игроки звонят, просят за кого-то. А что вам мешает выходить на поле и умирать за тренера на 200 процентов?! Вы идите и помогите тренеру, а не доводите до этих ситуаций», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

9 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Осинькин продолжит тренировать «Крылья». Команда с 11 очками занимает десятое место после 11 туров РПЛ.