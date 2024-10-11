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Российский тренер Дмитрий Парфенов отреагировал на решение «Крыльев Советов» сохранить Игоря Осинькина на посту главного тренера команды.
«В любой ситуации надо понимать, что там внутри происходит. Учитывая, что в принципе Осинькин знает достаточно много игроков. Даже с юношеского футбола. Но здесь есть один момент. Иногда игроки звонят, просят за кого-то. А что вам мешает выходить на поле и умирать за тренера на 200 процентов?! Вы идите и помогите тренеру, а не доводите до этих ситуаций», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».
9 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Осинькин продолжит тренировать «Крылья». Команда с 11 очками занимает десятое место после 11 туров РПЛ.