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Сегодня, 11:26

Парфенов — о сохранении Осинькина в «Крыльях»: «Что мешает игрокам выходить на поле и умирать за тренера?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Дмитрий Парфенов отреагировал на решение «Крыльев Советов» сохранить Игоря Осинькина на посту главного тренера команды.

«В любой ситуации надо понимать, что там внутри происходит. Учитывая, что в принципе Осинькин знает достаточно много игроков. Даже с юношеского футбола. Но здесь есть один момент. Иногда игроки звонят, просят за кого-то. А что вам мешает выходить на поле и умирать за тренера на 200 процентов?! Вы идите и помогите тренеру, а не доводите до этих ситуаций», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

9 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Осинькин продолжит тренировать «Крылья». Команда с 11 очками занимает десятое место после 11 туров РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Парфенов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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