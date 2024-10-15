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Сегодня, 15:34

Дмитрий Парфенов: «Варианты продолжения карьеры? Переговоры есть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» и «Родины» Дмитрий Парфенов рассказал, появились ли у него варианты продолжения карьеры.

31 августа специалист был уволен из казахстанского «Актобе».

«Разговоры есть, определенные переговоры — тоже. У нас же работа не как у футболистов: есть трансферное окно — выбирай команду. Я дома в Москве. Если будет какая-то конкретика... Если ты за что-то борешься, наверное, это интересно», — приводит слова Парфенова «РБ Спорт».

До «Актобе» 50-летний Парфенов работал главным тренером в таких командах, как «Текстильщик» (Иваново), «Тосно», «Урал», «Арсенал» (Тула) и «Родина».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Парфенов
ФК Актобе

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