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Сегодня, 17:21

Дмитрий Парфенов: «В мое время было бы сложно представить переход из ЦСКА в «Спартак»

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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался о трансфере полузащитника Хесуса Медины.

«В начале 90-х были же такие переходы, — приводит «РБ Спорт» слова Парфенова. — Просто время такое было. Женька Бушманов, Леонидас... Если брать мое время, то такое сложно представить — я после каждого дерби в подъезд бы не зашел, очень много анализа матча бы услышал. Все знали, говорили. Не зашел бы и в подъезд, наверное, если бы перешел. Не представляю такое в наше время».

Парфенов, главный тренер «Родины», выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год.

РПЛ, трансферы: все сделки межсезонья

Источник: bookmaker-ratings.ru
Дмитрий Парфенов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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