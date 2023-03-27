Песков: «Судьбу паспорта болельщика должны определять спортивные власти и спецслужбы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что определение дальнейшей судьбы паспорта болельщика является прерогативой спортивных властей и спецслужб.

«Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решение. Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы Fan ID существовало. В остальном дальше их прерогатива», — приводит слова Пескова ТАСС.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.