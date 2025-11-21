Видео
Сегодня, 20:59

Пестряков — о первом голе в ворота «Сочи»: «Попадаю 9 из 10 таких на тренировках. Это уровень Дмитрия Пестрякова»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков поделился эмоциями после волевой победы над «Сочи» (3:2) в 16-м туре РПЛ.

18-летний полузащитник оформил дубль, забив первый гол ударом из-за штрафной.

— Первый гол. Насколько было сложно отчаяться на этот удар и какие первые мысли были?

— Первые мысли были — бить, потому что готовили этот штрафной. Знали, что у соперника есть слабое место в опорной зоне. Подготовили такой розыгрыш. Слава богу, получилось сегодня.

— То есть это подготовленный удар, а не просто попал?

— Да, на тренировках тоже бьем, готовимся

— Сколько на тренировках попадаешь таких?

— Из десяти таких — девять. Один, может, в перекладину попадает.

— Это уровень кого?

— Дмитрия Пестрякова.

— Какие эмоции были после каждого забитого мяча?

— После первого эмоций не было, было только желание продолжать. После второго — будто уже знал, что доведем матч до победы.

— По поводу второго мяча... Это твой первый дубль, но ты как-то тоже не особенно эмоционировал после второго гола...

— Хотелось выиграть. Ничейный результат меня не очень устраивал. Хотели доказать, что мы не за ничьей сегодня вышли», — сказал Пестряков в эфире «Матч Премьер».

«Акрон» (21 очко) одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в РПЛ. «Сочи» (8) потерпел третье поражение кряду и остается предпоследним в турнирной таблице.

1

  • Rekord Nadoev

    Как же это контрастирует с ответами пучеглазого безумца после матча с Чили. Тут с головой всё в порядке, похоже; остается только удачи пожелать!

    21.11.2025

