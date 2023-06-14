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Полоз попрощался с «Ростовом»: «Прошу прощения за мои незабитые пенальти»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий Дмитрий Полоз, у которого завершается контракт с «Ростовом», попрощался с клубом в соцсетях.

«Завершается очередная и очень значимая глава для меня, для моей семьи. Мой контракт с «Ростовом» закончился…

Я перелистываю эту страницу с огромной благодарностью команде, тренерскому штабу, руководству, сотрудникам клуба и, конечно, людям, болельщикам — всем-всем-всем, кто поддерживал, переживал и верил.

Очень хотелось завоевать вновь медали вместе с «Ростовом», но… Также прошу прощения за мои незабитые пенальти, нереализованные моменты! Совокупно 242 матча, 58 мячей, 8,5 лет в стане команды… Очень тяжело прощаться.

Множество воспоминаний оставит южная столица и не только о карьере. Именно здесь родились наши дети. Спасибо городу за все! Есть что вспомнить и рассказать. Впереди новые истории и победы. Увидимся!» — написал Полоз в социальных сетях.

13 июня «Ростов» объявил об уходе 31-летнего форварда. В сезоне-2022/23 Полоз забил 9 голов в 30 матчах за ростовчан.

Дмитрий Полоз
Футбол
ФК Ростов
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