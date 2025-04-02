Пятибратов заявил о готовности помогать Шалимову в «Факеле»: «Если он будет нуждаться в моих подсказках, то я приду на выручку»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежцев.

«Хотел бы пожелать ему удачи, я буду переживать. Если он будет нуждаться в моих подсказках, то я с удовольствием приду на выручку. Я думаю, что он сможет выправить ситуацию. Всячески желаю ему всего хорошего на посту главного тренера. Спокойно ли мне за «Факел» с Шалимовым? Спокойно будет тогда, когда клуб сохранит прописку», — сказал Пятибратов «СЭ».

Ранее Шалимов возглавлял «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».