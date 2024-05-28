Пятибратов: «Морено столкнется с жесткими реалиями первой лиги. Не стал бы заранее утверждать, что «Сочи» вернется через год»

Пятибратов выразил мнение, что «Сочи» не сможет вернуться в РПЛ за один сезон

Российский тренер Дмитрий Пятибратов в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что «Сочи» не сможет вернуться в РПЛ за один сезон.

«В «Сочи» разницу делают иностранцы. Лимит первый лиги подразумевает сокращение легионеров. Роберт Морено столкнется с жесткими реалиями первой лиги: перелеты, долгая зимняя пауза, ограниченное количество легионеров. Ему будет непросто. Но я бы не стал заранее утверждать, что «Сочи» однозначно вернется спустя год», — сказал Пятибратов «СЭ».

По итогам сезона «Балтика» и «Сочи» напрямую вылетели из РПЛ. «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах.