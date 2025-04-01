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1 апреля, 11:00

Тренер Пятибратов: «Хотел видеть в «Факеле» Дзюбу — этот переход был возможен»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» рассказал, что нападающий Артем Дзюба мог перейти в воронежский клуб прошлым летом.

— При этом у «Факела» четкая тенденция: никто из тренеров не отработал полный сезон. У вас не было опасений, что скоро наступит момент прощаться?

— Опасений точно не было, потому что лучше иногда падать, чем вообще не летать. Я достаточно смелый человек. Хотелось бы, чтобы мы чуть-чуть лучше сработали на трансферном рынке. Но Роман Гурамович (Асхабазде, генеральный директор «Факела». — Прим. «СЭ») и Кирилл Николаевич (Котов, спортивный директор «Факела». — Прим. «СЭ») делали все возможное, что от них зависит. У нас возможности небольшие, мы не можем платить миллионы за футболистов. А еще несколько трансферов сорвалось. Хотелось бы, чтобы в команду пришли несколько игроков более высокой квалификации, чтобы остальные за ними потянулись. Появился Саша Ломовицкий — это мастеровитый футболист.
По разным причинам не все хотят идти в «Факел» — борьба за выживание, логистика, искусственное поле. Я очень хотел видеть в команде Артема Дзюбу... И был момент, когда этот трансфер был реален. Но, опять же, это мои желания. Есть еще реалии, с которыми клуб сталкивается. Надо отдать должное руководителям, они проделали большую и серьезную работу.

— С Дзюбой были контакты летом, когда он искал команду?

— Да. И в принципе это [подписание] могло осуществиться.

Дзюба в сентябре перешел в «Акрон» в статусе свободного агента. В этом сезоне 36-летний нападающий провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.

Дмитрий Пятибратов.«Хотел видеть в «Факеле» Дзюбу — этот переход был возможен». Пятибратов — о разгроме в Краснодаре и отставке
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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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