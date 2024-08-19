Радченко: «Зенит» мог потерять очки в Химках даже с Венделом в составе»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал ничейный результат матча петербуржцев с «Химками» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

«Я думаю, футбол — это такая история, что можно было сыграть вничью с «Химками» или даже проиграть им, даже если бы Вендел и Глушенков были в составе. От их игры, конечно, многое сейчас зависит, но в футболе может быть все. Это два ключевых игрока в середине поля, но их отсутствие — не основная причина потери очков в матче с «Химками», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В следующем матче «Зенит» сыграет дома со «Спартаком» 24 августа.