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Сегодня, 16:09

Радченко: «Зенит» мог потерять очки в Химках даже с Венделом в составе»

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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал ничейный результат матча петербуржцев с «Химками» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

«Я думаю, футбол — это такая история, что можно было сыграть вничью с «Химками» или даже проиграть им, даже если бы Вендел и Глушенков были в составе. От их игры, конечно, многое сейчас зависит, но в футболе может быть все. Это два ключевых игрока в середине поля, но их отсутствие — не основная причина потери очков в матче с «Химками», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В следующем матче «Зенит» сыграет дома со «Спартаком» 24 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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