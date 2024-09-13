Радченко: «Круговому будет очень некомфортно играть против своей бывшей команды»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

«ЦСКА в этом сезоне с новым тренером стал играть больше в атакующий футбол, больше играют флангами. Но у них есть свои проблемы впереди, хотя тот же Мусаев прогрессирует.

Я знаю очень хорошо Кругового, он воспитанник нашей академии. Я уверен, что он будет очень волноваться перед этой игрой. Понятно, что он будет защищать цвета ЦСКА, но ему будет очень некомфортно играть против своей бывшей команды. Такой у него стиль характера», — цитирует «РБ Спорт» Радченко.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.