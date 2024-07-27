Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:25

Радченко: «Спартак» захочет реабилитироваться перед болельщиками, но я очень хорошо знаю главного тренера «Химок»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Химок» во 2-м туре РПЛ.

«Спартак», конечно, захочет реабилитироваться перед болельщиками. Но я очень хорошо знаю главного тренера «Химок» Франка Артигу, в свое время он приезжал к нам на сборы в Петербург в составе юношеской команды «Барселоны», мы много общались. Убежден, что он не будет отходить от своей тактики, он любит атакующий футбол — такой, в который последние годы играет сборная Испании. Посмотрим, принесет ли ему это успех в «Химках». Мы видим, что команда усилила состав, и они, как я понимаю, ждут еще усиления. И в целом может получиться очень неплохой коллектив», — цитирует «РБ Спорт» Радченко.

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Обсудить
Читайте также
Американский академик раскритиковал организацию Олимпиады в Париже
Валиева негативно отреагировала на интервью своего отца
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Президент КФФ объяснил уход Адиева в «Ахмат»

Бушманов: «Остается надеяться, что Барко поможет «Спартаку» стать сильнее»