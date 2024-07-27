Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:43

Радченко: «Матч против «Рубина» будет совсем другим по сравнению с играми «Зенита» против «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча петербуржцев против «Рубина» во 2-м туре РПЛ.

«Мы видели, как «Рубин» отобрал у «Зенита» очки в прошлом сезоне, и я уверен, что Рашид Рахимов не будет отходить от этой тактики, которая может принести успех. Будет очень плотная оборона, мало пространства, и «Рубин» будет искать свои шансы в контригре. Так что матч будет совсем другим по сравнению с играми «Зенита» против «Краснодара» и «Крыльев Советов», которые играли открыто.

Зная Рашида Рахимова, я сомневаюсь, что он преподнесет сюрприз и будет бороться за инициатива в этом матче. Уверен, что Серей Семак об этом тоже отлично знает. При этом в первом туре у «Рубина» были определенные проблемы в обороне. Так что Семаку нужно выбрать подходящую атакующую тактику в этой игре», — цитирует «РБ Спорт» Радченко.

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится в субботу, 27 июля, в Казани. Начало игры — 18.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Американский академик раскритиковал организацию Олимпиады в Париже
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Бушманов: «Остается надеяться, что Барко поможет «Спартаку» стать сильнее»

Руслан Безруков: «Постараюсь сглаживать углы на определенные темы»